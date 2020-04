Un dels metges cubans, positiu a la Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimecres en roda de premsa per tal de donar a conèixer l'actualització de dades relatives al brot de la Covid-19. En aquest sentit, el ministre ha explicat que un dels metges cubans arribats a Andorra per donar suport en les tasques sanitàries, ha donat positiu en la malaltia, un fet que provocarà que la incorporació d'aquest personal sigui més progressiva. A més, ha lamentat dues noves defuncions d'usuaris del Cedre, una de les quals, ha quedat confirmada que ha estat per la malaltia de la Covid-19. En aquest sentit, el nombre total de defuncions que fins ara ha provocat el brot és de catorze.

Pel que fa a l'actualització de dades, el nombre de casos actuals és de 390, dels quals, 365 són actius. Quant a les dades hospitalàries, el ministre ha anunciat que hi ha quaranta-nou positius ingressats, 37 a planta i dotze es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica.

D'altra banda, Benazet ha anunciat que el Govern ha aprovat un projecte d' estudi epidemiològic validat per l'epidemiòleg català de l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Oriol Mitjà, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i per la Fundació Actua Tech. Aquest projecte servirà per entrar en una segona fase de la malaltia, on es construirà una estratègia per tal de reprendre de forma progressiva l'activitat econòmica del país. En aquest sentit, es durà a terme una anàlisi d'anticossos a tota la població. Aquesta prova, ha estat descrita per Benazet com a "pionera".

Benazet ha recordat que les persones grans són el col·lectiu més vulnerables a la Covid-19; per facilitar que es quedin a casa, els comuns i el Govern estan contactant amb aquestes persones per tal de fer-los arribar els productes de primera necessitat a domicili. El titular de Salut ha reiterat un cop més la importància del confinament per tal de no col·lapsar el sistema sanitari. També, ha recomanat a tota la població ser cautelosos amb les pantalles de l'ordinador i la televisió, ja que les exposicions prolongades durant el confiament poden ser perjudicials per a la vista.