El 61% dels residents no sap el que paga per l'aigua

El 90% dels ciutadans residents a Andorra creuen en l'existència del canvi climàtic i pensen que cal actuar per combatre'l de manera immediata, segons es desprèn de l’enquesta en línia 'Recurs hídric i estratègies d'adaptació al canvi climàtic' que ha fet pública aquest dijous l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra ( OBSA), en el marc del projecte europeu Piragua, centrat en l'estudi del canvi climàtic i el seu impacte en els recursos hídrics dels Pirineus. El treball, que s'ha fet durant els mesos d’octubre i novembre passats, pretenia captar la percepció de la societat andorrana sobre el canvi climàtic i especialment conèixer la seva voluntat a l’hora d’aplicar mesures d’adaptació.

L'enquesta reflecteix també que un 91% de les persones enquestades desconeix el preu del m3 d’aigua, un 84% la quantitat que n'utilitza a casa i el 61% el que paga per aquest concepte. A més, en un hipotètic context d'escassetat, les persones consultades consideren que s'hauria de donar prioritat d'accés a l'aigua al sector domèstic, seguit de l'agricultura, la producció hidroelèctrica, el sector serveis i la producció de neu.

651x366 Prioritat sectorial en cas d'escassetat. / OBSA Prioritat sectorial en cas d'escassetat. / OBSA

Pel que fa a les estratègies d'adaptació al canvi climàtic a Andorra que els enquestats consideren que caldria aplicar prioritàriament, encapçala el rànquing reduir les pèrdues d'aigua de la xarxa i fomentar l'estalvi en tots els sectors, limitar el creixement urbà o fomentar l'educació sobre el canvi climàtic i els recursos hídrics. Més lluny queden, però també amb força suport, promoure una gestió activa dels boscos per evitar els impactes de les sequeres estivals, diversificar les activitats turístiques de muntanya per ser més independents de la neu, fomentar la recol·lecta d'aigua de pluja per al rec, limitar el creixement turístic o fomentar l'ecoturisme. Tanquen la llista incrementar el control i la informació sobre el consum d'aigua als hotels, proporcionar major informació als usuaris sobre el consum d'aigua domèstic o fomentar la construcció de preses per augmentar la capacitat d'estocatge.