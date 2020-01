El 68,4% dels residents ja tenen metge referent

Amb l'entrada del 2020, dues han estat les mesures que han entrat en vigor, pel que fa al ministeri de Salut. Una, el metge referent ja és una realitat, tot i que encara hi ha temps per anar seguint ampliant el nombre d'inscrits a aquest nou procediment, ja arriba al 68,4% de la població. L'altra, la història clínica compartida, que tot i les reunions i les formacions portades a terme als professionals del SAAS, encara hi ha molts dubtes al respecte.

El Govern ha fet públic que 52.113 persones de les 76.177 persones censades el 2018, segons recull el departament d' Estadística, ja tenen assignat metge referent, el que suposa un 68,4% de la població.

Els darrers vint dies de l'any 2019 les altes, en proporció, han estat molt superiors a les altres èpoques. D'aquesta manera, un total de 3.334 persones han escollit el seu metge referent de l'11 al 31 de desembre. D'aquest període de temps, el penúltim dia de l'any, és a dir, el 30 de desembre, va ser el dia amb més altes, amb un total de 451; tot seguit, li segueix el dia 16 de desembre, amb 336, i el 19 de desembre, amb 318.