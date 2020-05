Un 12% dels sanitaris i un 8% de la resta dels ciutadans, immunes a la Covid-19

Salut ha informat que al voltant d' 11.000 persones ja s'haurien fet el test d'anticossos en aquest primer dia de cribratge poblacional, de les quals 1.210 correspondrien a personal del SAAS. Aquest dilluns, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha pogut anar més enllà amb les dades, i ha indicat que al voltant del 12,21% dels sanitaris i un 8,36% de la resta de la ciutadania haurien donat positiu i, per tant, haurien generat anticossos. En aquest sentit, ha volgut remarcar que tan sols un 2,9% dels membres del SAAS i un 2,4% de la resta dels ciutadans han donat un resultat d'IgM altes, i que per tant, encara podrien ser transmissores del virus. Tot i així, des de Salut s'ha comentat que dins d'aquest petit percentatge hi pot haver ciutadans que no estiguin malalts, ja que "el coronavirus genera una resposta immunitària diferent d'altres virus i les IgG tarden molt a sortir".

El ministeri de Salut també ha recordat que ja esperaven trobar un nivell d'afectació al voltant del 10%. Per tant, Benazet ha expressat que els agradaria estar a un nivell més alt però que ja sabien que era impossible arribar a nivells que impedissin la circulació del virus. "L'objectiu de les proves és poder passar d'un confinament de la població a només un confinament de la població malalta". A més, ha afegit que l'estratègia és que al final es vaig infectant tothom però "com més tard millor perquè hi haurà més tractaments".

Sobre el funcionament d'aquest primer dia dels ' stop labs', el titular de Salut ha manifestat que estan funcionant correctament i que està sent un dia exemplar. Quant al cribratge poblacional, Benazet ha comentat que té un doble vessant, ja per una banda pretén protegir al país de la Covid-19 i per l'altra té com a objectiu situar Andorra al mapa internacional. "Volem mostrar que som un país petit que està fent les coses bé i això donarà confiança a totes les persones que vulguin venir en un futur".

Precisament, sobre els resultats dels tests, des del Govern han informat que hi ha un protocol que regula tota la implementació del model, i han indicat que la informació sobre les proves es donarà tant des de Govern com des de l'empresa Spic, i que es farà amb més rapidesa en aquells casos que són sospitosos d'estar infectats.