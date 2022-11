Demana 200.000 per un atropellament i demostren que va tenir la culpa de l'accident

Andorra la VellaUna dona que va ser atropellada per un autobús demanava uns 200.000 euros d'indemnització pels danys patits, ja que acusava el conductor de no haver estat atent i del mal estat dels frens del bus. Concretament, segons recull una sentència, "243 €, pel cost dels desplaçaments efectuats per realitzar-se tractaments i proves mèdiques necessàries per a la seva curació; 120.000 € en concepte d'IPP; 15.000 € en concepte de perjudici estètic; 50.000 € en concepte de PretiumDoloris; 11.544 € en concepte d'ITT".

La petició als Tribunals no ha fructificat perquè s'ha establert que la dona va ser l'única culpable de l'accident. Va sortir d'entremig d'uns cotxes a la carretera general sense parar cap atenció i quan tenia el bus a 13 metres. No va fer cap acció per accelerar el pas i no va donar temps al conductor, que anava a 52 quilòmetres per hora en una zona de 50, a frenar del tot. En la sentència s'estableix que no s'entén l'actitud de la víctima que va travessar la carretera d'esquena a l'autobús que el tenia darrere i sense mirar en cap moment.

Es recull que ha restat acreditat que "la senyora va accedir a la calçada de forma sorprenent i sense donar massa opcions de reacció al conductor de l'autobús que tot i no disposar gairebé de temps per actuar en veure la vianant, la va intentar esquivar, malgrat ser un carrer de doble sentit de circulació i el perill que aquesta maniobra podia representar per altres usuaris de la calçada".

L'atestat del Servei de policia indica que "les causes que van contribuir a la producció de l'atropellament són: la relativa proximitat de l'autobús al moment que la vianant va sortir d'entre els dos vehicles estacionats (13,62 m.) i la manca de temps i espai material de què disposava el seu conductor d'acord amb la velocitat que duia, correcta i doncs dels límits (42 km/h) per evitar l'atropellament. Tot motivat per l'aparició o irrupció sobtada de la vianant interposant-se a la seva marxa sense probablement haver pres cap mesura per adonar-se per la seva part, de la presència, velocitat i distància de l'autobús que s'aproximava".

Cal tenir en compte que si la distància era de 13 metres quan la dona va sortir de cop a la carretera el moment en què el conductor va poder reaccionar ja la tenia a dos metres. Es tarda, segons el peritatge, un segon i mig en poder clavar els frens i això significava que quan el conductor ho va fer, tenia la dona a dos metres.

S'ha considerat "de forma força taxativa l'existència d'una culpa exclusiva de la víctima" i s'ha absolt el conductor.