Es demanarà una prova abans del retorn, a les persones que passin el Nadal a l'estranger

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dilluns que el Govern treballa en un protocol per a les festes nadalenques que obligarà, entre d'altres, a les persones que les passin fora del país, a tornar amb els resultats d'una prova. “Volem que tothom qui passi les festes fora passi un cribratge abans del retorn”, ha dit.



El protocol s'emmarca en les mesures que vol establir l'Executiu per evitar una tercera onada al gener, “si durant les festes no es va amb molt de compte, perquè seran uns dies amb moltes interaccions socials”. De la mateixa manera que es demanaran els resultats de proves als retornats, el Govern vol establir la mateixa mesures per aquelles persones que participin en àpats nadalencs que es produeixin al Principat. En aquest cas se'ls demanaria abans d'assistir-hi.



Aquests dies s'està elaborant l'esborrany, que el Govern presentarà quan estigui enllestit. Una altra de les mesures que preveu, tot i que no està definida hores d'ara, és el nombre de persones que es permetrà en reunions de familiars o d'amics. Benazet ha avançat que es discuteix si seran “dos o tres nuclis de convivència”.



Tot plegat, ha insistit Benazet, perquè al gener “no ens trobem amb una tercera onada perquè ens hem relaxat durant les festes”.