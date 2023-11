La demanda d'una administrativa de l'hospital dels mateixos drets que els funcionaris anul·la un concurs laboral

Andorra la VellaUna administrativa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària que es trobava en excedència va portar a la Justícia el concurs que havia convocat l'organisme per a una plaça d'administrativa en l'àrea econòmica. La Batllia va donar la raó a la dona i va anul·lar la convocatòria del concurs perquè no s'havia respectat la prioritat que tenia la dona per aquesta plaça. La part polèmica de la sentència és que la Batllia diu que de forma subsidiària els empleats de les parapúbliques poden beneficiar-se dels drets que la Llei de la Funció Pública dóna als funcionaris.

El SAAS va recórrer perquè té el seu propi reglament de personal que indica que la dona podia tenir preferència en una plaça de la mateixa categoria. La plaça convocada, però és de categoria inferior. I com els sanitaris tenen el seu propi reglament no han de quedar regulats per la llei de la Funció Pública. La sala administrativa del Tribunal Superior ha validat la sentència de primera instància i per tant la dona tindrà la plaça i el concurs que da anul·lat.