Demanen ampliar sis mesos la investigació pels negocis entre Piqué i Rubiales

Andorra la VellaLa jutgessa espanyola que va demanar les dades bancàries de Gerard Piqué a Andorra pel cas que investiga una possible corrupció entre l'exjugador i l'expresident de la Federació Espanyola Luis Rubiales ha demanat ampliar sis mesos la investigació. Es tracta de l'afer anomenat Supercopa Files sobre el suposat 'pelotazo' milionari de l'expresident de la Federació Luis Rubiales i l'exjugador del Barça Gerard Piqué. la magistrada ha decidit prorrogar les seves perquisicions almenys fins a juny. Indaga en les presumptes irregularitats comeses per Rubiales. Des de la venda de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, la suposada festa amb dones en un xalet de Salina, espionatges a rivals, ajudes per a l'habitatge o un viatge a Nova York amb una pintora mexicana.

"Concorren raons que justifiquen ampliar el termini d'instrucció. És probable la necessitat de practicar noves diligències, tant de càrrec com de descàrrec", sosté la jutgessa. Des de l'inici de les perquisicions, la magistrada ha sol·licitat nombrosa documentació, tant a la Federació com a altres organismes. A l'inici del cas, va sol·licitar a Andorra, via comissió rogatòria, dades bancàries per a seguir el rastre de la comissió milionària que es va adjudicar Piqué per mediar davant els àrabs pel negoci de la Supercopa. Una part de la recerca roman sota secret de sumari. Aquest cas no té relació amb el qual se segueix en l'Audiència Nacional pel petó que Rubiales li va propinar a la jugadora Jennifer Hermoso.

La titular del Jutjat de Primera Instància Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, cita els delictes d'alçament de béns i administració deslleial en aquest últim acte, al qual ha tingut accés aquest periòdic. És la segona vegada que prorroga les seves perquisicions per a recaptar més proves. L'última vegada va ser el juny passat, per un termini també de sis mesos, i el temps expirava a la fi de desembre. D'aquesta manera, en cas d'esgotar la nova pròrroga, les activitats de la Federació durant l'era Rubiales romandran almenys dos anys sota l'escrutini de la Justícia. La decisió de continuar amb els treballs va ser una petició de la Fiscalia Anticorrupció.

Luis Rubiales ha contestat a aquestes peticions de la jutgessa amb un recurs per a tractar d'anul·lar la remissió d'aquesta documentació. A l'expresident el preocupa especialment l'interès de la magistrada pel Manual de Prevenció de riscos penals. En el seu escrit, adverteix dels riscos que existeixen per a la Federació si el contingut d'aquestes dades surt a la llum.

"Tingui's en compte —diu l'expresident— l'elevat grau de confidencialitat que tenen aquests documents per a la pròpia RFEF. En ells (particularment en el Manual de Prevenció de Riscos Penals) es detallen totes les línies defensives implementades a nivell federatiu per a evitar la comissió de riscos penals. Una eventual divulgació d'aquests documents suposaria un mal irreparable en la seguretat de la RFEF. Per tant, si el Jutjat els necessita, haurà d'explicar motivadament a què es deu aquesta necessitat".

"Quin és el fet presumptament delictiu que s'està investigant? Quin és el delicte presumptament comès?", pregunta Rubiales