Els comuns demanen que no es dipositin objectes voluminosos a la via pública

Els set comuns, a través d'un comunicat, demanen a la ciutadania, que durant els dies de contenció per evitar la transmissió del Covid-19, no deixin objectes voluminosos a la via pública com poden ser matalassos, mobles o televisors, entre d'altres, per evitar així possibles problemes d'emmagatzematge d'aquests residus. A petició del ministeri de Medi Ambient, i com a mesura de contingència, cap comú portarà els residus al Centre de Tractament de Residus (CTRASA). Per tant, aquests es quedaran a les deixalleries comunals.

Per aquest motiu, els comuns anul·len temporalment el servei de recollida de residus voluminosos a la via pública i demanen a la ciutadania que limiti l' ús de les deixalleries, ja que quan arribin al màxim de la seva capacitat hauran de tancar portes.