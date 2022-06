Demanen més control policial per fer front al consum de drogues entre el jovent

Andorra la VellaQue a Andorra es consumeixen drogues no és cap novetat. El problema, i cada cop són més els pares i mares que així ho denuncien, és que es corre el perill que aquest consum es generalitzi en llocs d’oci juvenil com espais a l’aire lliure on es practica el ‘botellot’, discoteques on es fa la vista grossa amb l’edat permesa per accedir-hi i també en festes i revetlles populars. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana a Encamp, expliquen alguns testimonis que “alguns joves fumaven porros sense que ningú ni tan sols els cridés l’atenció”.

Tot i l’acció policial i la duresa de la legislació andorrana en aquesta matèria, el consum de drogues es manté en nombrosos espais d’oci i lleure. Tant en la temporada d’hivern, al voltant de l’aprés-ski, com amb l’arribada del bon temps a l’aire lliure en festes populars i discoteques on se suposa que hi ha controls d’accés tant per verificar l’edat dels clients com evitar conductes prohibides.

Cada dia son més les veus que mostren preocupació per l’augment de joves que, ‘botellot’ a banda, tenen accés a drogues com marihuana o cocaïna. La intranquil·litat augmenta quan es tracta de menors d’edat que, tot i la sanció a la que s’arrisca el venedor, aconsegueixen comprar alcohol o tabac en algun supermercat o establiment d’alimentació i, evidentment, quan es tracta d’accedir a drogues com haixix o cocaïna en el ‘mercat negre’.

Davant d’aquesta realitat, expliquen els mateixos testimonis que aquest cap de setmana han constatat com alguns joves bevien i fumaven porros sense cap control a la festa del Poble d’Encamp, es troben a faltar campanyes de prevenció per part de les autoritats i una major contenció policial.