Demòcrates critiquen la falta d'informació i els mètodes emprats en el crèdit per a l'edifici Caldes

Andorra la VellaEls consellers de Demòcrates al Comú d’Escaldes han votat en contra d’un crèdit extraordinari de 376.000 euros destinat a l’edifici Caldes, que requereix millores arquitectòniques i de renovació. Tot i estar a favor de les obres, els consellers han criticat els mètodes utilitzats per la majoria comunal i la falta d’informació prèvia.

Han expressat la seva decepció per trobar aquest crèdit sense haver estat informat, destacant la importància de debatre el tema a la Comissió de Serveis i Urbanisme. Els consellers de Demòcrates han denunciat la manera d’actuar de la majoria, subratllant la manca de voluntat de col·laborar amb la minoria. A més, han votat a favor d’altres punts de l’ordre del dia, com l’aportació per a l’Andorra Taste i l’expedient de contractació per a la gestió del forn incinerador del cementiri de la Plana.