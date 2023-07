Demòcrates prioritzen el diàleg i la inclusió malgrat la majoria absoluta

Andorra la VellaJordi Jordana, conseller general i president del Grup Parlamentari Demòcrates, destaca la importància d'una governança oberta i respectuosa malgrat tenir la majoria absoluta.

"La majoria absoluta es gestiona 'passant el rodillo', que es diu vulgarment, però no s'ha començat amb aquesta sintonia. S'han proposat temes com en el tema de l'habitatge, però tots els grups estem participant en enteses, per molt que es tingui la majoria absoluta no vol dir que es tingui la raó absoluta", ha declarat el president del grup parlamentari.

Finalment, afirma que Demòcrates continua compromès a buscar consens i enteses amb altres partits en l'elaboració de polítiques i recorda que tenir la majoria no implica tenir sempre la raó absoluta.