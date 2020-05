Els dentistes reobren dilluns amb extremes mesures de seguretat

Els dentistes obriran aquest dilluns però extremant les mesures de seguretat. Per aquest motiu, el Col·legi d'odontòlegs i estomatòlegs ha llençat un vídeo on explica les diferents mesures de seguretat i sanitàries que s'han adaptat, com per exemple, que només atendran amb cita prèvia i que haurà de ser sempre demanada per telèfon. A més, informen que han redactat un document de responsabilitat el qual el pacient haurà de signar abans de la consulta.