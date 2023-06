La denúncia de Vanessa Mendoza sobre Andorra i els ventres de lloguer

Andorra la VellaLa líder de Stop Violències, Vanessa Mendoza, ha declarat en una xerrada a les xarxes que Andorra pot convertir-se en un destí atractiu per a les persones que vulguin utilitzar ventres de lloguer. La legislació andorrana permet que un resident que utilitzi un ventre de lloguer en un país on sigui legal fer-ho, posteriorment, pugui portar el nadó al Principat i legalitzar-lo com a fill biològic. Segons Mendoza, aquesta normativa comporta el risc que hi hagi persones que, en primera instància, es facin residents al país i que, posteriorment, vagin cap a un país on es permetin els ventres de lloguer per tornar a Andorra i enregistrar el fill.