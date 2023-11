DenunciAND augmenta la pressió amb cassolades

Andorra la VellaLa pressió contra Govern continua. En un moment polític delicat on s'estan negociant el tancament de llistes de les candidatures parroquials, l'associació DenunciAND vol pujar la intensitat. L'èxit de la mobilització ciutadana ha derivat en un calendari de noves accions per aconseguir que Govern faci un gir en la política d'habitatge.

DenunciAND vol que l'estela de la manifestació no s'oblidi i, per tant, ja demana cassolades a partir d'aquest vespre a dos quarts de nou. La intenció és que es facin cada dia com a senyal de protesta. Les accions arriben just per a un tancament de llistes electorals del 10 de novembre amb un escenari de pactes i aliances. Fonts de l'escenari polític van indicar que l'habitatge pot ser el factor que uneixi candidatures conjuntes per anar contra les de demòcrates en les diferents parròquies.

I l'associació ja ha avançat que la pressió continuarà en el futur. Preveu que hi hagi noves manifestacions en el futur. Es planteja que durant la Puríssima podria haver una nova convocatòria. Seria a una setmana de les eleccions comunals.