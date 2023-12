DenunciAND considera que aquells que han derrotat a Demòcrates els han de donar les gràcies

Andorra la VellaEls missatges de suport en el grup DenunciAND a les candidatures que competien amb demòcrates en les eleccions comunals han estat igual constants durant la campanya com els missatges contra DA. La vinculació de les polítiques demòcrates com a causa de la situació de l'habitatge va fer que s'instés la mobilització per fer perdre les candidatures 'taronja'.

Un cop finalitzades les eleccions, s'han registrat missatges on es reclama a les candidatures guanyadores a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria que s'agraeixi el suport rebut per la campanya contra les llistes demòcrates a les que s'havia de "castigar". Concretament, s'insta a "Cerni (Cairat), Rosa (Gili) i Sergi (González)" a que donin "les gràcies" al suport del col·lectiu, que consta amb 1.200 membres, perquè han aconseguit vots decisius perquè guanyessin les llistes contràries a demòcrates. "Sense nosaltres encara estaria DA".