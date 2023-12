DenunciAND impulsa una campanya de cartells per a mobilitzar Andorra cap a "un Habitatge Digne"

Andorra la VellaDenunciAND, la plataforma activista compromesa amb l'accés digne a l'habitatge a Andorra, ha llançat una intensiva campanya de distribució de cartells per garantir la màxima participació en la manifestació "per un habitatge digne" programada pel pròxim 8 de desembre.

Desafiant les crítiques que qualifiquen els seus mètodes com "del segle passat", DenunciAND defensa l'efectivitat del seu enfocament i destaca la importància de la proximitat i la connexió directa amb la comunitat. El comunicat destaca que el contacte personal i la distribució física de cartells generen un impacte més significatiu que les plataformes en línia.

La plataforma informa que, malgrat les crítiques, ha experimentat un càlid suport de la comunitat, i la feina de repartir cartells ha generat una resposta positiva i un interès creixent en participar en la manifestació.

En un gest de solidaritat, DenunciAND reconeix l'aclaparadora sol·licitud de cartells i fullets per part de la comunitat. Per ampliar el seu abast, la plataforma ha decidit posar a disposició del públic els arxius necessaris per imprimir i distribuir lliurement, amb l'objectiu d'arribar a un públic més ampli i divers.

"L'experiència és molt motivadora i ens ajuda a arribar a persones que no arribaríem a través de les xarxes socials", destaca el comunicat, fent una crida a la comunitat per unir-se a la lluita per un accés digne a l'habitatge a Andorra.