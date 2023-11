DenunciAND insta a aturar les cassolades durant els dies de dol per Martí

Andorra la VellaLa plataforma DenunciAND, en favor de millorar les condicions de l'habitatge al Principat, ha anunciat en les seves xarxes que no animaran a cap acte de protesta durant els dos dies de dol per la mort de l'excap de Govern Toni Martí. Expliquen que deixen a criteri individual de cadascú si continuar-les o no, però que des de la plataforma guardaran silenci durant aquestes 48 hores.