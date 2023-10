DenunciAND omple Andorra la Vella "per un habitatge digne"

Andorra la VellaEn un esdeveniment que va tenir lloc avui, un grup de ciutadans sense identificar es va reunir en la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella per a manifestar-se en contra de la situació actual de l'habitatge a Andorra. La convocatòria, que es va difondre a través de cartells en grups de WhatsApp, s'ha dut a terme el dimarts 31 d'octubre a les 19.30 hores.

La protesta es va centrar en les preocupacions sobre l'elevat cost de l'accés a habitatges de lloguer al país. Sota el lema "Per una llar digna", els manifestants es van unir en nom del "poble d'Andorra". L'únic símbol visible en el cartell de la convocatòria va ser una mà vermella amb el lema "DenunciAnd".

Encara que no s'havien identificat prèviament als organitzadors, la manifestació va reunir un nombre significatiu de participants. La manifestació va generar expectació en la comunitat, i la població va acudir en massa per a expressar la seva preocupació per la qüestió de l'habitatge a Andorra.

Concentració de DenunciAND