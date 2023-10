DenunciAND presenta el seu manifest arran la convocatòria "per un habitatge digne"

Andorra la VellaLa plataforma activista anomenada “DenunciAND” ha convocat una manifestació per al dia 31 d’octubre a Andorra. La manifestació té com a objectiu expressar la preocupació de la ciutadania andorrana pel cost elevat de l’accés als pisos de lloguer i la necessitat d’un “habitatge digne.” El lema de la manifestació és “Per un habitatge digne,” i es fa una crida al poble d’Andorra per unir-se a aquesta protesta.

La convocatòria s’ha estès a través de missatges en grups de WhatsApp i Telegram, i el punt de trobada serà a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella a les 19.30 hores el 31 d’octubre. Fins ara, els organitzadors no s’han identificat públicament, i no hi ha informació sobre la naturalesa exacta de la protesta. No es coneix si es realitzaran discursos o si la manifestació es limitarà a una concentració a la plaça de la Rotonda.

El manifest de la plataforma activista argumenta que “l’habitatge és un dret fonamental reconegut a la nostra Constitució i no podem acceptar que s’especuli amb una necessitat bàsica.” A més, destaca que “Andorra no és d’un grapat de privilegiats. Andorra és de tot el poble andorrà que treballa dia a dia per tirar endavant.” Aquesta manifestació té com a objectiu cridar l’atenció sobre aquesta qüestió i fer sentir la veu de la ciutadania respecte a les preocupacions sobre l’accés a l’habitatge a Andorra.