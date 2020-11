Es podran denunciar possibles abusos a menors mitjançant el telèfon o internet

El ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, ha presentat aquest dimarts dos decrets encaminats a continuar garantint la protecció dels infants i adolescents davant d'abusos i agressions sexuals o maltractament físic en els processos judicials, així com establir els circuits a seguir a l'hora de notificar situacions de risc, mitjançant dos protocols consensuats amb el ministeri d'Interior i amb professionals del Cos de Policia, la Batllia o el Tribunal de Corts, entre altres. Una de les principals novetats introduïdes en el protocol de notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents (PAS), que té com a finalitat donar més veu a la ciutadania i afavorir la detecció precoç davant de possibles abusos o agressions, és que a partir d'ara es podrà activar mitjançant la via telemàtica a través de portal web del ministeri, i també es podrà fer per telèfon, trucant al 175 (telèfon de la infància).

Segons ha explicat la secretària d'Estat d'Afers Socials, Teresa Milà, l'any 2005 ja es va aprovar un protocol d'actuació en casos d'infants en perill, però el pas del temps ha provocat que el text hagi quedat obsolet, ja que "han sorgit noves realitats i necessitats socials", i també cal adaptar-se a les noves exigències de la llei. Al seu torn, el cap d'àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Jordi Olivé, ha presentat el protocol d'actuació immediata en casos d'evidència o sospita fonamentada d'abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents (PAI), que té com a principals objectius protegir tots els infants i adolescents contra les agressions i abusos i fer un acompanyament durant tot el procés judicial; augmentar la detecció de casos; garantir que aquestes situacions estiguin degudament notificades, i assegurar una acció coordinada entre administracions i professionals.



Així doncs, el protocol PAI estableix un circuit d'intervenció que busca, en primer lloc, sensibilitzar i formar a la ciutadania i els professionals per saber com s'ha d'actuar si es té coneixement d'algun cas, per evitar així la victimització secundària, és a dir, evitar que el menor hagi de declarar un mateix fet múltiples vegades. La idea, per tant, és que els menors facin una primera declaració en un entorn còmode amb la participació d'un psicòleg forense que enregistri tot el diàleg. Precisament, aquest psicòleg actuarà en tres estadis: en l'entrevista inicial, en la prova preconstituïda (prova judicial), i en l'informe pericial, així com en la defensa al judici oral sempre que es consideri necessari.



El ministeri d'Afers Socials va començar a treballar aquests protocols l'any 2018, moment en què també es va introduir la figura del psicòleg forense. Durant aquest temps, s'ha dut a terme una prova pilot que mostra com durant el 2018 es van detectar tres casos d'abusos sexuals, el 2019 se'n van detectar set de sexuals i un abús físic, i el 2020 s'han detectat cinc de sexuals i un de físic.



Quant al protocol PAS, Olivé ha reconegut que hi ha "molta normativa jurídica" que demanava la seva creació. A banda de poder notificar un cas d'abús o agressió sexual per via telemàtica i per telèfon, es pot continuar fent-ho a través dels canals tradicionals, sigui a través dels departaments de serveis socials ubicats als Centres d'Atenció Primària, o bé personant-se a les dependències del ministeri d'Afers Socials. El número de telèfon 175 estarà operatiu les 24 hores del dia durant els set dies de la setmana. En el cas de fer-ho en modalitat telemàtica, a la web del ministeri hi apareixeran dos formularis, un per a ciutadans i l'altre per a professionals, on es demanarà una sèrie d'informació necessària per tenir els casos el màxim de controlats.



D'aquesta manera, entre les accions previstes més immediates hi ha el llançament d'una campanya d'informació mitjançant la difusió de cartells, i també començar formacions a tots els professionals vinculats a la infància i l'adolescència. Per últim, també s'elaborarà una guia per aquests professionals per tal que sàpiguen com intervenir en tots els casos.