Denunciat un motorista andorrà per circular a 199 quilòmetres per hora a l'Alt Urgell

MontferrerEls Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 53 anys i veí d'Andorra per circular amb la seva motocicleta a 199 quilòmetres per hora en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. Els fets van tenir lloc dissabte passat poc després de les 18 hores al quilòmetre 232 de l'N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell).

La policia catalana havia muntat aquella tarda un control de velocitat on es va detectar el pas d'aquest vehicle. Els agents van aturar al conductor, acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit al circular amb una velocitat penalment punible. Ara, l'home haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.