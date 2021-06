Denuncien quatre ocupacions en un altre edifici d'habitatges de la Seu

La Seu d'UrgellEl grup municipal de Compromís x la Seu, a l'oposició, ha denunciat aquest dilluns que en els darrers dies s'han detectat quatre ocupacions en un edifici d'habitatges situat al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, al centre de la capital alturgellenca. En aquest sentit, han assegurat que "aquest fet està generant por i un gran neguit", tant als veïns com als comerços de l'entorn. Des de la formació temen que hi hagi un "efecte crida" que faci ocupar altres pisos buits d'aquest mateix bloc. Per tot plegat, exigeixen "accions contundents" a l'equip de govern, format per Junts x la Seu i ERC, com ara demanar la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, veïnat i comerços, identificar als ocupes o parlar amb la propietat, entre d'altres.

Per Compromís "aquestes situacions d'ocupació il·legal i generalitzada d'habitatges generen problemes veïnals i degraden la imatge" de la ciutat. A més, han afirmat que en el cas del bloc ocupat a la plaça Europa s'han produït diversos problemes de convivència i que, recentment, "s'han instal·lat grups electrògens als balcons, amb la molèstia que això genera 24 hores al dia". Des de la formació asseguren, a més, que en els darrers deu anys no s'ha construït cap pis per a lloguer social o assequible a la Seu d'Urgell.