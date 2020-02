32 denuncies per consumir alcohol al carrer en el Carnaval d'Encamp

La celebració del carnaval a Encamp s’ha saldat la matinada de diumenge a dilluns amb dues detencions arran de dos baralles al carrer. Segons ha informat la Policia, dos joves residents de 19 i 25 anys han estat detinguts com a pressumptes autors d'un delicte contra la funció pública. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha manifestat que des del comú no estan del tot satisfets de com està anant el Carnaval, ja que les denúncies embruten la celebració. Mas ha recordat que "la gent ja sap que si consumeix alcohol a la via pública pot ser multada", en al·lusió a les persones que han estat controlades amb ampolles de licors al carrer. En aquest sentit, Laura Mas ha reiterat el mateix missatge que va manifestar el primer dia: "cal gaudir de la festa amb respecte i seny i penso que malgrat alguna excepció ho estem aconseguint".