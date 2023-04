Els derrapaments d'un conductor a la carretera andorrana, en vídeo

Andorra la VellaA través de les xarxes socials un conductor ha publicat un vídeo en el qual es mostra fent un ral·li per carreteres d'Andorra. El mateix TikTok recomana no replicar la conducta que es veu, ja que es tracta d'una activitat feta per professionals. Al vídeo es veu com derrapa per diferents punts de la xarxa viària andorrana.