El desallotjament del Punt de Trobada, pendent de l’estoc

L’operador del centre comercial Punt de Trobada estudia una proposta de desallotjament a llarg termini, de manera que hi hagi temps suficient per liquidar tot l’estoc. L’advocat de la família Cachafeiro, Xavier Jordana, ha explicat a l’ARA Andorra que s'estan preparant per a la possible execució de la sentència. En aquest sentit, ha recordat que han de fer els càlculs de l’import que hauran de pagar en concepte d’indemnització i alhora redactar un pla de desallotjament. Jordana creu que aquest pla haurà de tenir moltes connotacions donada la situació actual, ja que s'hauran de vendre els estocs en un període sense turistes.

La intenció dels actuals operadors del centre, segons algunes fonts coneixedores del cas, és allargar tant com sigui possible el desnonament, fent valdre la situació atípica que s’ha generat arran de l’emergència sanitària de la Covid-19. No obstant, serà la batlle qui decidirà la durada del pla de desocupació del centre, previsiblement d’acord a criteris tècnics i amb l’objectiu que la transició fins a l’entrada del nou operador, el Grup Pyrénées, sigui ordenada i protegeixi al màxim els treballadors.

Una de les opcions que hi hauria sobre la taula és la possibilitat que, amb l’objectiu d’escurçar terminis, l’estoc que pugui quedar al centre comercial sigui adquirit o gestionat per un tercer, de manera que deixaria de ser un impediment perquè el desallotjament tingués lloc el més aviat possible. Aquest fet facilitaria una transició més ràpida que esvairia la incertesa que s’ha generat entre bona part dels treballadors, que resten a l’espera de conèixer els detalls d’aquesta transició per poder-se incorporar, un cop entri en acció el nou operador, a la plantilla professional que continuarà treballant al futur establiment. El Grup Pyrénées ha reiterat que compta amb el gruix dels empleats per encarar la nova etapa del Punt.