Descens del 9,5% en les beques atorgades a estudiants durant el darrer curs

Andorra la VellaDurant el curs acadèmic 2022-2023 es van destinar fins a 2.792.371,51 euros en ajuts a l'estudi, un 1,7% més que el curs acadèmic anterior. D'aquests, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, 2.766.702,82 euros van ser destinats a ajuts a l'estudi i 25.668,69 euros a ajuts al lloguer del material d'esquí.

Del total de recursos destinats, 1.447.745,71 euros, equivalent al 51,8% del total, va ser per a l'ensenyament superior. Per a l'ensenyament no superior, es van destinar 1.344.625,80 euros, equivalent al 48,2% restant, dels quals 1.318.957,11 euros són ajuts a l'estudi i 25.668,69 euros són ajuts al lloguer del material d'esquí. Destaca principalment la partida per als universitaris de primer cicle, d'1.245.787,74 euros, que suposa el 44,6% del total de la despesa.

El nombre de beques atorgades al curs 2022-2023, 4.540, va disminuir un 9,5% respecte del curs acadèmic anterior (5.018). Les beques destinades a l'estudi van ser 4.075 mentre que les destinades al lloguer d'esquí escolar van ser 465. L'import mitjà per beca acordada va augmentar un 12,4%, situant-se en els 615,06 euros el darrer curs (547,03 euros el curs anterior).

L'import mitjà per beca acordada per a l'ensenyament no superior va passar dels 323,80 euros del curs 2021-2022 als 364,50 euros del curs 2022-2023, el que significa un augment del 12,6%. Pel que fa a l'import mitjà per beca dels ajuts per a l'ensenyament superior, va ser de 1.701,23 euros, un 14,2% més en comparació al del curs anterior.

Les beques més atorgades en l'ensenyament no superior a Andorra són per a material, amb 1.459 ajudes i per al menjador escolar, amb 1.413 ajudes. Per a l'ensenyament no superior a l'estranger són el desplaçament i el material, amb 15 i 14 ajudes. Per a l'ensenyament superior a Andorra són la matrícula i el material, amb 29 i 20 ajudes, respectivament, mentre que per a l'ensenyament superior a l'estranger són la residència i el desplaçament, amb 252 i 238 ajudes, respectivament.