Una desena d'usuaris de L'espai s'endinsen en el món de la impressió 3D

Andorra la VellaUna desena d'usuaris de L'espai de Creand Fundació s'han endinsat aquest dilluns en el món de la impressió 3D. Ho han fet en un taller que s'ha fet de la mà de l'associació Open FabLab Andorra la Vella i que ha tingut com a objectiu que els assistents veiessin com funciona una impressora d'aquestes característiques i les possibilitats que té la impressió en 3D. "L'objectiu és veure el procés, que entenguin com funciona, que li perdin la por i que entenguin que no és tan difícil fer-lo servir", ha posat en relleu el mànager de l'Open FabLab , Marc Martí.

Martí ha recordat que de fet, l'objectiu de l'entitat de la qual ell forma part és "divulgar les noves tecnologies" i, per tant, aquesta proposta s'adiu perfectament amb aquesta filosofia. Així, els assistents han pogut veure com funciona el procés d'impressió, des que s'obté el model que es vol, processar-lo a la màquina i fins a aconseguir que la impressora obtingui l'objecte que es vol. L'encarregat de fer el taller ha remarcat que el procés d'impressió "no és difícil", ja que el més complicat és el disseny, i ha afegit que aquest taller també ha de servir perquè els assistents s'endinsin en aquesta tecnologia que malgrat fa temps que existeix és "desconeguda" però que, en canvi, té molt potencial.

A través de la proposta, per tant, els inscrits han pogut comprovar com a través d'un disseny es pot aconseguir un objecte, quins materials es poden fer servir, com funcionen les impressores o com en funció de la utilitat que es vulgui donar a l'objecte cal fer servir un material o un altre.

Cal destacar que aquest taller és una de les novetats del programa 'Envelliment saludable' de Creand Fundació, adreçat a les persones més grans de 60 anys i que ha tingut molt bona acollida.