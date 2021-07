Desert el concurs de comissari de la policia

Andorra la VellaEl ministeri de Justícia i Interior ha notificat aquest divendres que cap dels tres candidats que havien estat admesos al procés de selecció han superat les proves del concurs-oposició per a la cobertura de la plaça de comissari, que ha estat declarat desert.

La convocatòria de l’edicte per contractar una persona per ocupar una plaça en el lloc de treball de comissari de policia, adscrit al Cos de Policia, es va convocar el mes de maig i hi havien estat admeses tres persones que no han superat les proves fixades.