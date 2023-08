La desigualtat a Andorra centrarà la 36a Diada d’Andorra a la 55a Universitat Catalana d'Estiu

EncampLa Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha presentat aquest dimarts al matí al Museu de l'Electricitat el recull de la 35a diada andorrana en la 54a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que va tenir lloc el 20 d'agost de l'any passat sota la temàtica 'L'àrea funcional Andorra-Pirineus'. Tal com ha dit el director general de FEDA, Albert Moles, "des de FEDA patrocinem aquest llibre i amb els anys que hi hem col·laborat s'han abordat moltes problemàtiques". En aquest sentit, la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngel Mach, ha explicat que la jornada de l'any passat "va ser molt productiva sobretot per saber el que s'està fent en territoris veïns". Aquest acte també ha servit per presentar la propera diada andorrana, la 36a edició que tindrà lloc en la 55a universitat d'estiu aquest 19 d'agost a Prada de Conflent. La temàtica escollida ha estat 'Andorra i les desigualtats'. Tal com ha dit l'assessora de la SAC i la UCE, Marta Fonolleda, "aquest és un tema molt ampli que estudiarem des de molts punts de vista".

Pel que fa al llibre que s'ha presentat aquest matí, cal destacar que va tenir una alta participació d'autoritats, "i hi van participar representants de la Cambra de Comerç, CCI Pirineus Orientals i Occitània, sis alcaldes i dos exalcaldes, una ministra, un secretari d'estat, dos ambaixadors, etc." ha explicat Mach. I ha puntualitzat que "la idea d'aquest nou recull d'articles va sorgir gràcies a un nou projecte Poctefa de l'àrea dels Pirineus de l'est de la zona de muntanya". D'aquesta manera, la presidenta de la SAC ha afegit que aquest fet, "va donar la possibilitat de crear noves activitats i projectes amb els veïns i amb el finançament de la Unió Europea". A més per primera vegada "cadascú va poder parlar amb la seva llengua materna", ha explicat Mach, fet que s'ha traslladat en sis articles escrits en francès.

De cara a la següent diada andorrana, la 36a, que tindrà lloc a la 55a UCE, la temàtica escollida ha estat 'Andorra i la desigualtat'. Fonolleda ha explicat que "aquesta desigualtat d'alguns aspectes genera problemes i fa que persones, o grups o situacions, tinguin diferents oportunitats, diferent dret" i ha afirmat "que aquest és un tema que s'ha d'abordar". Tot i que la jornada encara no ha tingut lloc, l'assessora de la SAC i la UCE ha compartit quines serien les grans temàtiques que causen desigualtats a Andorra: "les desigualtats socioeconòmiques són potser les més importants, però també n'hi ha de gènere i per discapacitat o accés als serveis a la vida". Caldrà esperar que tingui lloc aquesta jornada per poder escoltar les 26 ponències presencials i vuit virtuals, i poder-ne fer les conclusions apropiades.