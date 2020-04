Les desinfeccions aèries en espais tancats no són eficaces contra la Covid-19

Des de l'inici de la pandèmia per coronavirus s'ha fet un exhaustiu seguiment al voltant de la transmissió de la Covid-19 a tot el món. Aquesta setmana el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que fer desinfeccions aèries en espais tancats no aporta res, ja que el virus no es queda en suspensió en l'aire. En resposta a una pregunta formulada per la premsa, Benazet ha explicat que el més important és rentar-se les mans, netejar molt bé les superfícies com ara els poms de les portes i altres objectes que agafem o toquem amb les mans, i ventilar regularment els espais tancats.

"El virus cau a terra, sobre una superfície o damunt d'un objecte juntament amb les microgotes de saliva", recorda Cèlia Vendrell, enginyera mediambiental de l'empresa Altimir Ambitècnia. "Respecte a les partícules que es poguessin quedar en suspensió a l'aire, amb una bona ventilació és suficient per netejar-les i eliminar-les d'un espai tancat", destaca.

Laura Prados, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments i responsable de la mateixa societat, se sorprèn que en els darrers dies moltes empreses estan destinant recursos a desinfeccions aèries d'espais tancats tot i ser "una mesura que no és eficaç, i que a la pràctica resulta innecessària i costosa". Per sensació de seguretat envers treballadors o clients moltes empreses opten per aquest tipus de desinfeccions "però el que realment cal fer és netejar bé les superfícies, no hi ha necessitat de polvoritzar l'aire amb una barreja d'aigua i desinfectant", aclareix.

Malgrat l'abundant informació al voltant del coronavirus i la manera com es transmet, en alguns casos, especialment quan es tracta d'espais tancats amb afluència de públic, encara es generen dubtes entorn de què cal fer per mantenir-los amb les mesures d'higiene i de desinfecció escaients. Dubtes que poden acabar comportant un sobre cost a la factura de final de mes de moltes empreses que en temps de crisi el que necessiten és estalviar.