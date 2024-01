El desnonament de Callaueta s'atura temporalment

Andorra la VellaEls padrins del carrer Callaueta havien de ser desnonats aquest divendres. Segons recull RTVA, finalment, es mantenen al pis. La decisió ha estat suspesa per la justícia per l'apel·lació presentada per l'advocat, on deia que la persona que va presentar la demanda per part de la propietat no estava autoritzada. Després que el Tribunal Superior hagi decidit revisar el seu cas, tenen uns mesos més de marge al seu habitatge. Ara bé, han d'abonar una fiança de 1.000 euros en un temps rècord. Segons l'advocat dels germans, Emili Campos, tot dependrà del fet que s'aporti l'escriptura pública i que, per tant, es pugui verificar si el demandant és o no qui té la legitimació per demanar el desnonament. Tanmateix, la Coordinadora per un Habitatge Digne ha desconvocat la protesta que hi havia aquest divendres. Consideren que l'afer s'ha convertit en un símbol de la problemàtica de l'habitatge.