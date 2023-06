La despenalització parcial de l'avortament a Malta aïlla a Andorra a Europa

Andorra la VellaAquest dimecres Malta ha aprovat per unanimitat una nova llei de l'avortament que permetrà la interrupció de l'embaràs en cas que la mare pugui morir o per inviabilitat del fetus. La legislació contempla que el procediment només es durà a terme un cop s'esgotin la resta de tractaments i haurà de ser aprovat per, com a mínim, tres especialistes, excepte en casos d'emergència. Això fa que Andorra i el Vaticà siguin els dos únics països d'Europa on l'avortament està totalment penalitzat. Fins al 2021 hi havia quatre països que penalitzaven totalment la interrupció de l'embaràs: Malta, Andorra, San Marino i el Vaticà. El setembre del 2021 San Marino va aprovar la despenalització durant les 12 primeres setmanes a través d'un referèndum on va aconseguir una majoria aclaparadora.