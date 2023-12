Desperta Laurèdia proposa adaptar l'hotel Pol per lloguers als joves

Andorra la VellaDesperta Laurèdia situa la problemàtica de l’habitatge com un dels eixos centrals del programa. Així ho ha expressat el cap de llista, Cerni Cairat, al davant del terreny on es durà a terme el projecte de pisos amb serveis per a la gent gran.

El candidat a cònsol per Desperta Laurèdia ha defensat la importància de donar solucions a la crisi nacional de l’habitatge: “Sense habitatge no hi ha comunitat”. D'aquesta manera ha detallat que les seves propostes electorals van en la línia de cobrir tres eixos:

“Ens quedem amb aquestes tres vies: pisos amb serveis per a la gent gran, col·laboració publicoprivada i el projecte de l’hotel Pol, on volem compatibilitzar la residència universitària amb els pisos d'emancipació per a la gent jove”.

D'altra banda, Desperta Laurèdia ha exposat els punts principals dirigits a les persones grans, a la Llar de Lòria. La presentació ha girat entorn del projecte de pisos amb serveis per a la gent gran, una proposta projectada pels consellers de la minoria, així com de la pacificació del centre del poble, el futur del centre de dia o la transformació de la Llar de Lòria en centre cívic lauredià, entre d’altres.