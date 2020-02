La despesa en itinerància, limitada a 50 euros

Andorra Telecom ha fixat un límit de consum de dades a l’estranger de 50 euros per evitar ensurts als usuaris de la telefonia mòbil de contracte, informa la companyia aquest dimarts en un comunicat. Un cop assolit aquest sostre, el client rebrà l’avís en el seu dispositiu mòbil i no podrà continuar navegant. En cas que vulgui tornar a activar les dades, ho pot fer des de l’espai client de l’app o el portal o contactant amb el centre d’atenció al client, el 301115 quan es truca des de l’estranger.

La mesura s’ha aplicat a tots els clients de telefonia mòbil, exceptuant els d’un consum alt habitual, al voltant d’uns 1.500. L’objectiu és eliminar els càrrecs inesperats d’un import alt i inusual pel consum de dades en itinerància. “Tot i que hi ha usuaris amb tarifes que inclouen dades a Espanya, França i a Portugal, quan et trobes fora d’aquest països, pots tenir certa inseguretat a l’hora de connectar-te a Internet. D’aquesta manera volem que els nostres clients estiguin tranquils per la despesa que això els pot suposar”, apunta Carles Casadevall, portaveu de la companyia.

També des de l’espai client del portal andorratelecom.ad o de l’app els usuaris podran modificar el límit de la despesa en itinerància en funció de les seves previsions de consum. Carles Casadevall ha explicat la importància que l’usuari pugui directament modificar el sostre de consum a través dels canals digitals. “És un procediment molt simple i dona molta flexibilitat als usuaris en funció de les seves necessitats. Estem treballant perquè el màxim de tràmits es puguin fer a través de l’app i la web”.

D’altra banda, es dona també l'opció als usuaris de telefonia mòbil de contracte de restringir l’ús de les dades a la zona 2, que inclou països de fora de la Unió Europea i els Estats Units.