La despesa pública en salut creix un 4,7%

La despesa pública en salut (incloent-hi la sanitària finançada per la CASS, la del SAAS i la resta de despeses en matèria de salut pública de l'administració general) es va situar en 131,35 milions d'euros l'any 2019, quantitat que representa un augment del 4,7% respecte a l'any 2018 (125,4 milions). Aquesta xifra suposa el 18,4% del liquidat total de Govern i la CASS (sense comptar ni els actius ni els passius financers), quatre dècimes més amb relació a l'exercici anterior. Aquesta despesa pública en salut representa el 4,7% del PIB i si es té en compte la despesa per càpita s'assoleix els 1.694 euros enfront dels 1.647 euros que representava l'any 2018, és a dir, un 2,9% més.



Principalment, aquest increment de les despeses s'explica pels augments relatius a les despeses en serveis hospitalaris, que incrementen en 3,8 milions d'euros respecte de l'any 2018 (es van situar en 76,1 milions, enfront dels 72,3 de l'any anterior); i per l'increment en despeses de productes farmacèutics, aparells i equips terapèutics, que augmenten en 1,23 milions d'euros respecte a l'any 2018 (passen de 18,3 milions del 2018 a 19,6 del 2019).



Segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística, cal destacar que les despeses de personal es van mantenir força estables passant dels 6.025.996 euros del 2018 als 6.062.744 del 2019, és a dir, un 0,6%. Les despeses de béns corrents van davallar un 3,9% passant de 2,6 milions a 2,5; les despeses financeres també van caure un 51,8%. En canvi, les transferències corrents van augmentar un 4,2% passant dels 114,5 als 119,3 milions d'euros. La inversió real va ser un 30,2% superior, ja que dels 438.960 euros del 2018 es va passar als 571.544 del 2019. A l'últim, pel que fa a transferències de capital, creixen un 54,1% passant d'1,8 a 2,8 milions.