Després de les vacances de Nadal, quina serà la teva pròxima escapada?

Andorra la VellaS'han acabat les vacances de Nadal i ja penses en el que faràs per Setmana Santa? Ets dels nostres. Els amants del temps lliure acostumen a organitzar el seu calendari en funció dels dies festius i de descans, i quan coincideixen més de dos dies seguits de llicència, busquen una destinació on poder viatjar i evadir-se de la quotidianitat.

Si tu ets un d'ells, et proposem passar-te per l'agència de viatges que hi ha a la tercera planta de Pyrénées Andorra i donar una ullada a les possibles escapades que podràs fer els pròxims mesos. L'acord que l'agència de viatges de Pyrénées manté amb Avasa Travel Group permet oferir als clients una gran varietat d'ofertes i promocions en circuits a Europa i la resta del món.

El proper 'pont' del calendari

Marcat a l'agenda hi ha el pròxim festiu de Carnestoltes, el 28 de febrer, que cau en dilluns i permet allargar el cap de setmana del divendres 25 de febrer al dilluns 28 de febrer. Amb tres o quatre dies -si es demana el divendres de festa a la feina- n'hi ha prou per visitar alguna de les grans capitals europees o fins i tot destinacions pròximes com Marràqueix.

L'agència de viatges de Pyrénées et proposa per a aquests dies una destinació càlida i imprescindible dins el territori espanyol: Andalusia. Un èxit assegurat si es tenen en compte els seus 800 quilòmetres de costa, els seus dos parcs nacionals i les meravelles arquitectòniques i culinàries que acullen les ciutats de Sevilla, Córdoba o Granada.

Setmana Santa 2022

Si prefereixes estalviar i apostar-ho tot a "una sola carta", segur que estàs planificant algun viatge per a les vacances de Setmana Santa, que enguany van del 14 al 18 d'abril (o si demanes festa, del divendres 8 d'abril fins al 18, gairebé deu dies!). En aquesta ocasió, et pots plantejar destinacions més llunyanes i tan emocionants com Nova York, la Capadòcia o les Maldives.

A l'agència de viatges de Pyrénées Andorra t'assessoraran en tot el que necessitis, dissenyaran un viatge segons els teus gustos i necessitats i t'acompanyaran en tot el procés, a més d'informar-te sobre els requeriments sanitaris que necessitis complir segons la teva destinació. Pots demanar cita a la web, escriure a serveisdeviatge@pyrenees.ad o trucar al +376880192. Reservar un viatge a través d'una agència de viatges s'ha tornat en temps de pandèmia l'opció més segura per no perdre temps i diners en la planificació de les teves vacances.