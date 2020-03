La detenció d'un home que conduïa ebri eleva a cinc els arrestos setmanals

Després d'una setmana en què no hi va haver detencions, la policia ha informat que en aquests passats set dies sí que s'han registrat arrestos, concretament cinc. Així, tal com informen des del cos de l'ordre, a les quatre detencions de les quals s'havia informat, les dels tres joves per furt i un home per violència de gènere, cal afegir-hi la d'un home resident de 42 anys que, dimecres a dos quarts d'onze de la nit, va ser controlat conduint amb una taxa d'alcohol d'1,95 grams d'alcohol per litre de sang. A més, els agents van poder constatar que l'home tenia en vigor una ordenança penal per la qual li havia estat retirat el carnet de conduir.

Cal recordar que dilluns passat la policia va detenir a Andorra la Vella un home resident de 54 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i contra la llibertat en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits "per una desavinença de parella" en un domicili. Quan la patrulla va arribar al lloc dels fets va trobar l'home amb una ganivet de cuina a la mà, que va deixar anar quan els agents li ho van demanar. L'home presentava, segons la policia, "un estat etílic evident", i va manifestar haver-se discutit amb el fill de la seva parella, mostrant "una actitud exaltada i desafiant" cap a aquesta persona. Al mateix temps, la seva parella va explicar que havia rebut cops i sacsejades per part de l’home, i de fet presentava un blau al colze esquerre.

Pel que fa als tres joves, dos de 22 i un de 23 anys, que van ser detinguts dissabte a dos quarts de sis a Ordino, la policia exposa que van ser requerits a tres quarts de set del matí ja que durant la nit s'havia produït un furt amb força a un establiment comercial de la parròquia ordinenca. Els autors haurien forçat la porta d’entrada, i s’haurien endut la caixa registradora 250 euros, a més de causar danys per un valor superior a 600 euros.