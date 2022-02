Detenen cinc veïns de l'Alt Urgell que emmagatzemaven tabac de contraban provinent d'Andorra

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 10 de febrer de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous cinc veïns de l'Alt Urgell que formaven part d'un grup organitzat que emmagatzemava tabac de contraban provinent d'Andorra. Durant l'operació es van decomissar 11.250 paquets de tabac de diverses marques valorats en 44.750 euros.

Les detencions es van produir aquest dijous a les 7.15 hores, en un dispositiu establert a la zona de Civis, al terme municipal de Valls de Valira, després de les investigacions dutes a terme les darreres setmanes per la secció fiscal de la Seu d'Urgell. Els agents van interceptar diversos vehicles, un Saab, un Volkswagen Jetta, un Jeep Cherokee, una Nissan Pick Up i un Volskwagen Golf, que circulaven per un camí forestal. A l'interior dels vehicles els agents hi van trobar 11.250 paquets de tabac de diverses marques valorats en 44.750 euros.

La Guàrdia Civil ha informat que en el moment de la detenció transportaven tot el tabac que tenien guardat en un magatzem situat prop de la frontera amb Andorra. Els ocupants dels vehicles van resultar ser F.B.C., de 30 anys, veí de Valls de Valira, S.M.F., de 21 anyss, veí de Ribera d’Urgellet, J.I.R., de 23 anys, veí de la Seu d’Urgell, C.M.F., de 24 anys, veí de Ribera d’Urgellet i A.V.G., de 37 anys, veí de la Seu d’Urgell.

Per tot plegat, els agents els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de contraban, i juntament amb el tabac decomissat i els vehicles, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de la Seu d'Urgell. La investigació continua oberta i la Guàrdia Civil no descarta noves detencions.