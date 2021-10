La detenen després de dues persecucions i d'intentar investir un agent i té el permís retirat i dona positiu per alcohol, drogues... i Covid!

Andorra la VellaUn dona de 29 anys ha estat detinguda la matinada d'aquest diumenge per la suposada comissió dels delictes contra la seguretat viària, contra l'administració de justícia i contra la funció pública. La detenció s'ha produït a les 4h de la matinada, després de dues persecucions. En una parada rutinària de control d'alcoholèmia, els agents comproven que la interessada, que va amb un acompanyant, té suspès el permís de conduir per una ordenança penal. Quan els agents se n'adonen aixequen el control per detenir-la, i aquí s'inicia una primera persecució. Quan la intercepten i procedeixen a controlar-la, la dona efectua una maniobra per esquivar els policies, i un d'ells s'ha d'apartar perquè no l'envesteixi. Arribats a aquest punt té lloc una altra persecució, fins que els agents aconsegueixen retenir-la i controlar-la. Abans, però, segons informa la policia per mitjà d'un comunicat, la interessada fa un intent de canviar de seient amb el copilot per mirar de confondre els agents. I encara relacionat amb aquest cas, tant els responsables de la policia que han participat en aquest succés com els del centre penitenciari han hagut d’activar els protocols Covid perquè la detinguda hauria donat positiu en el test d'antígens, segons informació de l'Altaveu.

La de la dona de 29 anys és la més destacada de la quinzena de detencions que els agents han efectuat durant aquesta darrera setmana, entre el 18 i el 24 d'octubre. També destaca l'arrest d'un resident de 22 anys, la matinada de dilluns passat, perquè dona positiu a la prova de control de tòxics salivar. En el control, a més, li troben més de 10 grams d'haixix.

Pel què fa a la resta de delictes, la policia va detenir dimecres passat a Sant Julià una dona resident de 57 anys com a presumpta autora d'un delicte de furts amb abús de confiança. L'origen de la detenció és una denuncia cursada al juny, en representació d'un centre comercial d'Andorra la Vella, perquè sospitaven que una empleada es quedava amb diners per mitjà d'operacions fraudulentes en el moment de cobrar els clients. A partir del registre d'una de les caixes de l'establiment determinen que el perjudici causat seria d'aproximadament uns 9.000 euros.

Dijous passat, la policia va detenir una altra dona resident de 44 anys, en aquest cas a Escaldes-Engordany- com a presumpta autora dels delictes de creació, ús i comercialització de documents falsos i per estafa. Des del servei d'Immigració es constata que una sèrie de documents aportats per una empresa de gestió, per a la renovació de dues autoritzacions de residències passives d'un matrimoni són falsos. La investigació du els agents a detenir la gerent de l'empresa, la qual s'hauria embutxacat uns 1.100 euros per haver realitzat les mencionades gestions.

Durant aquesta darrera setmana els agents també han detingut un resident de 29 anys per violència masclista. Els fets van tenir lloc a Ordino, dimecres passat al migdia, quan l'home va ser detingut, presumptament, per haver agredit la seva parella després d'una discussió.