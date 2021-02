Detenen dues dones per agredir la parella

La policia ha detingut aquesta setmana passada dues dones per agressions a les seves parelles i un fill per pegar el pare. Així, una de les detencions va tenir lloc dilluns de la setmana passada i va ser la d’una dona resident de 23 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits a la via pública a Andorra la Vella per una discussió de parella que hauria derivat en una agressió per part de la detinguda envers la víctima. La dona li va propinar diversos cops de puny i puntades de peu, segons la policia. La víctima presentava una ferida erosiva “important” al coll quan van arribar al lloc dels fets.

La segona dona detinguda va ser una resident de 52 anys. La policia va ser requerida a Soldeu el diumenge per una desavinença de parella en un establiment de restauració. Quan van arribar al lloc dels fets van determinar que la dona, i degut presumiblement a la ingesta d’alcohol, hauria donat dues bufetades a la cara al seu cònjuge.

Pel que fa a l’agressió del fill al pare, hauria tingut lloc dimarts a Sant Julià de Lòria. L’home, de 30 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió entre un fill i el seu pare que deriva en una agressió per part del detingut envers el progenitor, al qual va donar diversos cops al rostre i coll, i també el va injuriar.

Entre les detencions de la setmana també cal destacar la d’un home de 41 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual, i a qui els agents haurien trobat en possessió de pornografia infantil.

I d’altra banda, un home resident de 48 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública.

Altres nou persones van ser detingudes per donar positiu als controls d’alcoholèmia. Entre aquests arrestos cal destacar el d’un jove de 23 anys que va donar positiu a la prova en saliva de tòxics. Durant el control, a més, se’l va trobar en possessió d’un bastó telescòpic, el port del qual és prohibit, i una petita porció d’haixix i marihuana.