Detenen dues persones per possessió de droga i una tercera per gravar i injuriar els agents

Andorra la VellaLa policia va detenir dissabte al vespre a tres persones a Ransol en el marc d'un control rutinari en un local d'oci, dues per possessió de droga i la tercera per gravar i empentar els agents interventors. Segons s'exposa a l'informe efectuat, els agents van detenir una noia, resident temporal de 27 anys, i un home, no resident de 19 anys, per tenir 0,9 grams de cocaïna, i a un altre home, resident temporal de 29 anys, per un delicte contra l'honor i la funció pública per haver gravat, insultat i empentat els membres del cos durant l'actuació.

Així doncs, expliquen que l'arrestat va començar a filmar el control de drogues amb el mòbil "molt pròxim al lloc dels fets", per la qual cosa els agents li van demanar que s'allunyés per preservar l'anonimat de les persones que, posteriorment, van ser detingudes per un delicte contra la salut pública. Tanmateix, notifiquen que l'interessat va fer cas omís a les indicacions i va incitar a la gent del voltant afirmant que la tasca que estava duent a terme la policia "no era la correcta", fins que, en un moment donat, asseveren que va empentar un dels funcionaris i va haver de ser immobilitzat oposant una "forta resistència". A les dependències policies, l'arrestat també va injuriar greument els agents.

Aquesta és una de les actuacions més destacades que figuren al balanç de detencions que el cos d'ordre publica setmanalment, en la qual s'informa que al llarg dels darrers set dies, la policia va arrestar un total de dinou persones. Una altra de les intervencions més destacades realitzades la setmana passada va ser la detenció d'un home, resident de 42 anys, per donar "dues manotades al braç d'un agent" i injuriar-lo mentre aquest intentava calmar l'àmbit. Els fets van tenir lloc aquest diumenge al vespre a Andorra la Vella quan dos homes en un fort estat embriaguesa estaven causant aldarulls en un establiment de restauració, tot faltant al respecte i agredint, indiquen que el detingut li va estripar la camisa, el responsable del local.