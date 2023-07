Detenen a Espanya l'excap de seguretat de PDVSA, que podria revelar tota la trama de suborns via BPA

Andorra la VellaRafael Reiter Muñoz, l’excap de seguretat de Petroleos de Venezuela (PDVSA), és l’home que té al seu cap i en una caixa forta tota la informació de com es va estructurar el complex i multimilionari desfalc a la petroliera pública a través de Banca Privada d’Andorra. Reiter assegura que està disposat a explicar absolutament tot el que sap sobre la trama d'espoli de milers de milions d'euros de la petroliera veneçolana. Els jerarques chavistes van crear tot un entramat dins del banc dels Cierco per traslladar el capital dels suborns i els diners de les contractacions 'd'obra pública multimilionària obtinguda amb els pagaments als directius encarregats de fer les concessions. Reiter ja ha avançat que tot era un muntatge dins del banc on subornats i subornadors tenien comptes a nom de societats fantasma per repartir-se els diners sense deixar rastre. Reiter també està disposat a donar els noms dels directius i funcionaris del chavisme participants en aquest gran escàndol de corrupció i d'aquells que estarien involucrats per part de BPA.

Reiter demanava immunitat absoluta. Està a Barcelona on va invertir part dels milions dels quals es va beneficiar per la seva pertinença a la trama. Reiter acaba de ser detingut a Barcelona. La policia el va arrestar després que el Tribunal Suprem veneçolà hagi demanat la seva extradició per l'espoli de la petroliera. La situació és rocambolesca perquè Reiter està pendent d'una petició d'extradició per part d'Estats Units pel buidatge de fons de PDVSA. I, al mateix temps, està pendent de la petició de processament que ha fet la fiscalia espanyola per la macrocausa sobre l'espoli de la petroliera veneçolana. El problema més important per l'entorn de BPA és si finalment passa a ser extraditat als Estats Units. Segons fonts jurídiques, l'acord de cooperació que se li podria oferir passaria per immunitat a canvi de delatar tot i tothom de la trama. Si fes això, els Estats Units podrien acusar a tota la gent de BPA que, segons Reiter, hagués col·laborat amb la trama de jerarques chavistes per a l'espoli de la petroliera.