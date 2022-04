Detenen dos homes a Valls de Valira per falsificar una matrícula i amb 2.500 paquets de tabac de contraban

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 d'abril de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dimecres dos homes, veïns de la Seu d'Urgell i d'Andorra, per falsificar una matrícula. A més, durant l'operació es van decomissar 2.500 paquets de tabac ros de contraban valorats en 10.400 euros. Els fets van passar a la zona de la Rabassa-Bescaran, al terme municipal de Valls de Valira, quan els agents van sorprendre dos homes quan es disposaven a introduir diversos paquets dins un Nissan Terrano, on els esperava una tercera persona.

En adonar-se de la presència dels agents, els individus es van desfer dels paquets i van fugir a peu. Un d'ells va poder ser interceptat per la Guàrdia Civil. La verificació de les dades del vehicle, amb plaques de Barcelona, va permetre comprovar que la matrícula que portava no es corresponia al vehicle sinó a un jeep d'un veí de la Seu d'Urgell. Per aquest motiu, es va detenir a J.A.P.J., de 45 anys i amb domicili a Andorra, i a A.D.J., de 45 anys i veí de la Seu d'Urgell, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de plaques de matrícula.

Les diligències, juntament amb els detinguts i el vehicle intervingut, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. A més, també es va aixecar acta per infracció a la Llei de repressió del contraban, i la mercaderia va quedar a disposició de l'administrador de la duana de la Farga de Moles.