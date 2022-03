Detenen una parella de turistes amb 107 grams de marihuana

Andorra la VellaLa policia va detenir dimarts passat a una parella de turistes que intentaven accedir al país amb 107 grams de marihuana per la frontera del riu Runer en un turisme particular. Aquesta és una de les actuacions més destacades que figuren al balanç de detencions del cos d'ordre, en el qual s'indica que al llarg de la setmana passada van arrestar un total de 22 persones per delictes contra la salut públic, seguretat al trànsit, contra el patrimoni i altres.

Els agents també van controlar la matinada de dissabte a diumenge un jove resident de 18 anys conduint amb una taxa positiva d'alcohol en sang d'1,35 grams d'alcohol per litre de sang, a banda de com a presumpte autor d'una contravenció penal de furt per haver sostret una escultura d'un animal, valorada en 300 euros, d'un local d'oci situat al Tarter. En relació amb els delictes relacions amb la seguretat en el trànsit, la policia va arrestar un home, no resident de 23 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol i donar un resultat positiu de 2,36 g/l.

Respecte a les actuacions relatives als delictes contra el patrimoni, els membres del cos d'ordre van controlar un jove turista per haver robat dos cartons de tabac i per no haver tornat un vehicle de lloguer a l'empresa. A banda, també van arrestar un resident de 38 anys com a autor d'un presumpte delicte de furt qualificat i el cas es troba en el marc d'una investigació judicialitzada.

En relació amb les intervencions per altres delictes, destaca la detenció de dos homes per violència en l'àmbit domèstic, ja que segons figura al balanç de detencions un hauria agredit a la seva parella a l'hotel on s'allotjaven i, l'altre, hauria esgarrapat al coll al seu pare enmig d'una baralla familiar.