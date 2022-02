Detenen una persona que cultivava marihuana a casa i després la venia en zones d'esbarjo per a joves

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 26 de febrer de 2012, va ser notícia...

La Policia va detenir el passat dijous 23 de febrer un jove, resident espanyol de 22 anys, vinculat presumptament amb la venda de marihuana a zones d'esbarjo d'Andorra la Vella freqüentats per joves. La detenció es va produir després d'una investigació que es va iniciar fa mesos per part del Grup d'Estupefaents de l'Àrea de la Policia Criminal.

Com a resultat d'aquesta investigació, agents del Cos de Policia van interpel·lar al jove el passat dijous 23 de febrer a les 20:45 hores a l'interior d'un centre comercial del Principat. Posseïa en el moment de l'encontre 1,27 grams de marihuana.

En el registre efectuat en el domicili s'han trobat múltiples indicis per l'elaboració i cultiu de marihuana, així com un armari tèxtil preparat per al cultiu de marihuana amb làmpades de projecció de calor i tubs de ventilació, una balança i altres estris que permeten el tràfic d'aquest tipus de substàncies estupefaents.

El detingut ha estat posat a disposició judicial i ingressat al Centre Penitenciari per ordre del batlle de guàrdia. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Detenció d'una persona amb 47,3 grams de metamfetamina i 0,5 grams d'haixix

D'latra banda, la Policia també ha informat de la detenció d'una persona, resident espanyola de 27 anys, per possessió de 47,3 grams de metamfetamina i dues porcions d'haixix (d'un total de 0,5 grams).

La incautació es va fer en un control a la frontera del riu Runer a un turisme Renault Modus amb matrícula andorrana conduït per la implicada, que va confessar de forma voluntària que portava les dues porcions d'haixix a l'interior d'un paquet de tabac.

En el posterior escorcoll, els agents troben a l'interior de la sabata dreta un embolcall amb 47,3 grams de metamfetamina. La detinguda ha estat posada a disposició judicial i ingressada al Centre Penitenciari per ordre del batlle de guàrdia.