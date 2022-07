Detinguda per atacar amb una navalla a un passatger del bus nocturn

Andorra la VEllaUna jove va ser detinguda aquesta passada matinada després d’un incident en un bus que tornava cap a Andorra la Vella des de les festes de Canillo. En el vehicle hi havia diferents joves i va començar una discussió que va començar a pujar de to. Dins del conflicte hi havia una jove que va acabar traient una petita navalla i va fer un tall en el braç d’un altre jove. A partir d’aquest fet es va avisar la policia que va acabar arrestant la jove a Escaldes per agressió amb arma blanca. El tall, segons fonts policials, no és molt profund i va ser fet de forma horitzontal i, per tant, no hi va haver intenció de clavar la navalla o d’apunyalament. La jove ha passat la nit a les dependències policial i es preveu que durant la jornada d’avui passi a disposició judicial.