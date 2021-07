Detinguda per donar positiu per alcoholèmia després d'un concert i per trolejar els agents

Andorra la VellaLa policia va detenir diumenge pels volts de les dotze i deu de la matinada una dona no resident de 44 anys, amb una taxa d'1,81 grams d'alcohol per litre de sang; a més se li imputa un delicte contra la funció pública i contra l'honor. En un control preventiu a la sortida d'un concert, la dona trepitjava l'accelerador en fases intermitents i provocava molt de soroll, segons els agents, i quan la van voler controlar, va fer cas omís i no es va aturar. Posteriorment se la va tornar a controlar i la seva reacció va tornar a ser la mateixa, de no aturar-se, i a més, segons la policia, va efectuar "un gest amb la mà injuriós envers els agents interventors".

Aquesta és una de les divuit detencions efectuades per la policia la setmana passada i entre les quals cal destacar, també, dissabte a Escaldes-Engordany, la d'un home resident de 24 anys per haver gravat amb el mòbil a clientes en un emprovador d'un establiment comercial. Segons indica la policia es dona la circumstància que ja hi havia oberta una investigació per una denúncia efectuada al mes de juny per uns fets similars i que semblaria ser que hauria dut a terme el mateix home.

També es va detenir, dimarts de la setmana passada, un resident de 51 anys per violència masclista. Els agents van ser requerits per una discussió en un domicili particular i quan van arribar van comprovar que l'home havia agredit la seva parella.

L'endemà, va ser arrestat a Escaldes-Engordany un resident de 24 anys que va agredir un altre home en una baralla entre diferents persones a la via pública a Escaldes-Engordany. La víctima va patir lesions al llavi inferior i a la barbeta que van requerir punts de sutura. També va ser detingut dimarts a Encamp un home de 54 anys que conduïa amb el permís de carnet retirat.

Altres tretze persones van ser detingudes per conduir sota els efectes de l'alcohol o drogues. L'índex més elevat, a banda de la primera detenció esmentada, el va donar una dona resident de 21 anys, 1,69 grams d'alcohol per litre de sang, que va ser aturada dimecres de matinada en un control rutinari.