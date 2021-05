Detingudes dues persones per possessió de 0,5 grams de cocaïna

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir dos homes per possessió de 0,5 grams de cocaïna cada un. El primer és un home no resident de 22 anys que a banda portava una petita porció d'haixix. El cos d'ordre va ser requerit la passada matinada de dimecres a dijous quan un grup de joves estaven soroll a la via pública en una plaça d'Andorra la Vella i durant el control van trobar la droga. L'altre detingut és un home resident de 20 anys i va ser detingut la passada matinada de dijous a divendres al Pas de la Casa. En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana del 17 al 23 de maig. Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (7).

També destaca la detenció del passat dimarts al vespre a Canillo d'un home resident de 60 anys com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral -maltractaments i lesions- i la seguretat col·lectiva -port il·lícit d'arma-. Segons explica el cos d'ordre en el comunicat setmanal de balanç de detencions, van ser requerits en un edifici de Canillo per una problemàtica veïnal, en la qual, el detingut havia ruixat a una altra persona amb un esprai de gas lacrimogen, a banda d'intentar agredir-lo amb una defensa elèctrica.

Quant a delictes contra l'honor i la funció pública, la policia va detenir un total de 4 persones. Concretament, van detenir el passat divendres un home resident de 42 anys que hauria reaccionat de manera desproporcionada vers els agents després d'haver marxat d'un restaurant sense pagar. A més, el dissabte a la tarda i la matinada de diumenge, dues persones més van ser detingudes per haver reaccionat de manera desproporcionada amb els agents amb un estat d'embriaguesa. Finalment, també la matinada de diumenge, el Cos de Policia va ser alertat per sorolls en un domicili particular i en lloc dels fets van detenir un home resident de 29 anys per reaccionar de manera desproporcionada.

Pel que fa a la seguretat del trànsit, la majoria de detencions s'han efectuat després de controls rutinaris per taxes d'alcoholèmia. En destaca una dona resident de 23 anys amb una taxa d'1,95 g/l i un home no resident de 29 anys amb 1,50 g/l. També es va detenir un home resident de 23 anys amb un resultat positiu a la prova de controls tòxics salivar. A més, un altre home resident de 23 anys amb una taxa d'1,26 g/l també se'l va detenir per un delicte contra l'Administració de Justícia per saltar-se condemna de suspensió del permís de conduir.

Per últim, la policia va detenir el dijous al matí a la Massana, dos homes residents de 25 i 29 anys. El primer com a presumpte autor de delictes contra la llibertat i la llibertat sexual i el segon com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat.