Detingut a Canillo amb 83,5 grams de marihuana i 3 d'MDMA

Andorra la VellaLa policia va detenir el dilluns 27 de desembre un home no resident de 32 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. Segons informen les autoritats, la detenció es va produir a les 00.33 hores gràcies a un control rutinari a la carretera de Canillo, el qual va servir per constatar que el denunciat estava en possessió de 83,5 grams de marihuana i de 3 grams d'MDMA. Hores abans, concretament a les 22.41 hores, els agents també van controlar al Pas de la Casa un home no resident de 31 anys per possessió de 0,4 grams de cocaïna. Així mateix, dos homes més no residents, de 25 i 28 anys, van ser detinguts el divendres 31 en un aparcament pròxim a un local de restauració de Canillo per la possessió de 0,8 grams de cocaïna i dues pastilles de metamfetamina.

Aquestes són quatre de les setze detencions que el Cos de Policia ha dut a terme durant la darrera setmana (del 27 de desembre al 2 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (5), i altres delictes (6).

D'altra banda, cal destacar la detenció d'un home resident de 24 anys que va tenir lloc el 31 de desembre, a les 18.20 hores, a Andorra la Vella. En aquest cas, el jove va ser controlat després d'haver furtat un rellotge en un establiment comercial d'un valor aproximatiu de 15.000 euros.

Quant als delictes relacionats contra la seguretat del trànsit, destaca la detenció d'una dona resident de 30 anys després de patir un accident amb danys materials i donar un resultat positiu a la prova d'alcoholèmia d'1,48 g/l. Així mateix, també es va detenir el dia 29 a les 01.45 hores un home resident de 28 anys amb una taxa d'1,25 g/l; i un altre resident de 18 anys amb una taxa d'1,16 g/l el dia 27 a les 05.41 hores. En relació amb aquesta tipologia de delictes, la policia informa que l'home resident de 25 anys que va provocar un accident aquest diumenge a Canillo va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar. El sinistre va tenir lloc a les 20.55 hores.

En aquest sentit, cal destacar que aquest dilluns ha tingut lloc un atropellament al número 47 de l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany per part del conductor d'un 4x4 de la marca Ford amb matrícula del Principat. A conseqüència del xoc s'han vist implicats dos vianants, dos homes residents de 51 i 73 anys, dels quals el primer ha resultat il·lès i el segon ferit.